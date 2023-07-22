Анна Трінчер показала шрами після збільшення грудей і зізналася, чи жалкує про операцію

Минуло півтора року після того, як артистка наважилася лягти під ніж хірурга.
Співачка Анна Трінчер відверто розповіла, чи жалкує про те, що наважилася збільшити собі груди.
Своїми зізнаннями виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram, а також показала, який вигляд мають її груди зараз. У кадрі Трінчер позувала у відвертому купальнику, який ледь прикривав бюст зірки, тож фани змогли побачити шрами, що залишилися на тілі Анни після хірургічного втручання.
За словами співачки, вона зовсім не жалкує про операцію, а навпаки радіє, що наважилася на такий відповідальний крок.
"Я в аху*. Буквально, ця операція дуже додала мені впевненості, сексуальності, дорослості. Саме моя операція пройшла ідеально, реабілітація не була складна, через місяць після операції я вже бачила результат і була дуже задоволена. Я дуже рада, що вирішила зробити цей крок. Шрами. Вони є, маленькі і майже не помітні. Я їх не соромлюсь, а навпаки це нагадування мені про мою сміливість і трансформацію! Розмір. Ідеальний! Я дуже рада, що послухалась хірурга, в мене пропорційний, натуральний розмір, ідеальна форма, не більше не менше", - поділилася враженнями Трінчер.
Попри те, що вже минуло багато часу, іноді співачці все ж доводиться зіштовхуватися з осудом та негативними коментарями з приводу змін зовнішності. Але зараз Анна намагається не звертати уваги на критику в свій бік.
"Чомусь ще є такий присмак засудження з боку суспільства будь-якого втручання в своє тіло. "Якщо б ти себе любила- ти б ніколи не збільшила груди"… Чому? І як це взагалі пов‘язано? Перше, що хочу сказати, але я думаю, що це і так очевидно і повинно бути зрозумілим кожній свідомій людині, - моє тіло, моє діло. Нікого не повинно турбувати, що я роблю зі своєю зовнішністю і який вигляд маю. Схема проста: я ділюсь в своєму блозі подіями мого життя і власною трансформацією - ви споживаєте цей контент... Не більше, не менше! Другий момент, чи можуть дівчат/ хлопці, які люблять і приймають себе хотіти змін, навіть, якщо це стосується хірургічного втручання - так, однозначно!", - висловилася Трінчер.
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