Анна Трінчер показала шрами після збільшення грудей і зізналася, чи жалкує про операцію

Співачка Анна Трінчер відверто розповіла, чи жалкує про те, що наважилася збільшити собі груди.

Своїми зізнаннями виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram, а також показала, який вигляд мають її груди зараз. У кадрі Трінчер позувала у відвертому купальнику, який ледь прикривав бюст зірки, тож фани змогли побачити шрами, що залишилися на тілі Анни після хірургічного втручання.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

За словами співачки, вона зовсім не жалкує про операцію, а навпаки радіє, що наважилася на такий відповідальний крок.

"Я в аху*. Буквально, ця операція дуже додала мені впевненості, сексуальності, дорослості. Саме моя операція пройшла ідеально, реабілітація не була складна, через місяць після операції я вже бачила результат і була дуже задоволена. Я дуже рада, що вирішила зробити цей крок. Шрами. Вони є, маленькі і майже не помітні. Я їх не соромлюсь, а навпаки це нагадування мені про мою сміливість і трансформацію! Розмір. Ідеальний! Я дуже рада, що послухалась хірурга, в мене пропорційний, натуральний розмір, ідеальна форма, не більше не менше", - поділилася враженнями Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Попри те, що вже минуло багато часу, іноді співачці все ж доводиться зіштовхуватися з осудом та негативними коментарями з приводу змін зовнішності. Але зараз Анна намагається не звертати уваги на критику в свій бік.

"Чомусь ще є такий присмак засудження з боку суспільства будь-якого втручання в своє тіло. "Якщо б ти себе любила- ти б ніколи не збільшила груди"… Чому? І як це взагалі пов‘язано? Перше, що хочу сказати, але я думаю, що це і так очевидно і повинно бути зрозумілим кожній свідомій людині, - моє тіло, моє діло. Нікого не повинно турбувати, що я роблю зі своєю зовнішністю і який вигляд маю. Схема проста: я ділюсь в своєму блозі подіями мого життя і власною трансформацією - ви споживаєте цей контент... Не більше, не менше! Другий момент, чи можуть дівчат/ хлопці, які люблять і приймають себе хотіти змін, навіть, якщо це стосується хірургічного втручання - так, однозначно!", - висловилася Трінчер.

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