Анна Трінчер показала весільну сукню і нарвалася на невтішні пророцтва: що не так з вбранням співачки

Співачка Анна Трінчер готується до весілля та вже обрала святкове вбрання.
Вже скоро Анна Трінчер та її обранець Олександр Волошин готуються обмінятися обручками. Як повідомила пара, церемонія запланована на 24 вересня.
Попри те, що закохані не планують розкішне весілля, співачка активно займається пошуками ідеального образу. В Instagram Трінчер поділилася варіантом сукні.
Виконавиця неочікувано обрала жовтий колір для вбрання. Однак у відповідь шанувальники попередили Анну, що це дуже поганий знак. Прихильники запевнили, що жовтий колір весільної сукні призведе до розлучення та нещастя у шлюбі.
Не сподобався вибір вбрання й нареченому. Блогерка поскаржилася, що Олександр категорично проти її кольору сукні.
Проте Трінчер це не зупинило - виконавиця вважає, що сенс весільної сукні в іншому.
"Для чого дружина одягає сукню на весілля, розпис, будь-шо? Щоб відчувати себе найгарнішою в усьому світі саме в цей день! Так от я її знайшла", - відповіла на критику співачка.
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