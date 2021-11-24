Анна Трінчер показала, які романтичні сюрпризи їй влаштовує бойфренд

Закохані почали зустрічатися навесні.

Українська співачка Анна Трінчер вирішила показати, які романтичні сюрпризи їй влаштовує бойфренд, блогер Олександр Волошин.

Так, закохані хоч й не так довго зустрічаються, лише від весни, втім, за цей час вони вже багато чого встигли пережити разом. Зокрема, Олександр 22 жовтня навіть освідчився артистці, на що Анна відповіла "так".

До слова, блогер полюбляє робити коханій різноманітні романтичні сюрпризи. Так, Анна змонтувала ролик та показала у своєму Instagram, як Олександр її тішить.

На відео видно, що бойфренд влаштовує співачці польоти вертольотом, романтичні вечері з музикантами, свічками та пелюстками троянд. Також зірка знову показала, як Олександр освідчувався їй.

Прихильники зіркової парочки зазначили, що у них ідеальні взаємини. Також фани побажали закоханим щастя.

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