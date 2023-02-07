Анна Трінчер показала, яким незвичайним подарунком потішила чоловіка Олександра Волошина

Блогерка та співачка Анна Трінчер, яка на тривалий час зникла із соцмереж та встигла неабияк налякати прихильників, показала, що в особистому житті в неї все гаразд.

У знаменитості й далі панує ідилія у стосунках з чоловіком, блогером Олександром Волошиним. Як у підтвердження цьому, Анна вирішила показати, якими подарунками тішить коханого. Зокрема, виконавиця обрала для Олександра особливий презент. Так, зірка підготувала для чоловіка подарунок, який він позитивно оцінив. А подарувала Анна Олександру набір спеціальних дрібничок для автомобіля.

"Гарна, чемна, сама заробляє, ще й подарунки такі класні робить", - зазначила Анна.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Загалом, у наборі були дві заглушки, ароматизатор, футляр для документів, два брелки, на одному з яких красувався напис "кохаю тебе", чохол для ключів, а також маленька викрутка.

Судячи з реакції Олександра, йому однозначно сподобався подарунок від дружини.

"Це найкраще, що можна було придумати для пацанів на подарунок", - зазначила співачка.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, на тривалий час Анна Трінчер зникла із соцмереж. Прихильники почали підозрювати, що в їхньої кумирки сталися якісь проблеми, а особливо в особистому житті. Нещодавно зірка вийшла на зв'язок та поспішила заспокоїти фанів, зазначивши, що в неї все гаразд.

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