Анна Трінчер показала, який вигляд має її фігура в бікіні після збільшення грудей

Артистка відпочиває в Єгипті.

Українська співачка Анна Трінчер наразі ніжиться з нареченим під теплими променями сонця у Єгипті.

Попри те, що зірці не можна купатися, оскільки минуло лише три тижні відтоді, як вона перенесла операцію зі збільшення грудей, до валізи Аня поклала чимало купальників. Тож 20-річна знаменитість не упустила нагоди і вирішила продемонструвати, який вигляд має її фігура в бікіні після мамопластики. Зокрема, Трінчер попозувала в джакузі у яскравому рожевому комплекті.

У дописі знаменитість поділилася думками щодо нових форм.

"З одного боку, я дуже тішуся, що зробила такий гарний акуратний розмір! У багатьох є оманлива думка, що якщо дівчата роблять груди - це обов'язково повинні бути величезні бідони - це не так. Хтось збільшує свій, і без того хороший, розмір, не сперечаюся, а хтось (я) робить груди, бо до цього їх не було. Тому цей розмір для моїх параметрів ідеальний! Але з іншого боку, як кажуть: "Якщо робити так робити" і я переживаю, що коли груди стануть на своє місце, я пошкодую, що не зробила більші", – зізналася вона.

Також Трінчер поділилася, що зараз почувається набагато сексуальнішою та подумки вже приміряє тисячі суконь і топів, які може носити. Втім, крім захоплення вона також, на диво, соромиться бюсту.

"Сьогодні я на декілька хвилин надягла купальник і зрозуміла, що я соромлюся... Не розумію, звідки у мене виникли ці відчуття. Я ж завжди так мріяла зробити груди і ходити з розстібнутою сорочкою, а тепер треба звикнути до того, що ще одна частина тіла стала супер привабливою", – додала артистка.

Крім того, виконавиця похизувалася формами у чорному купальнику з вирізом в зоні декольте.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, Анна Трінчер зробила мамопластику у січні цього року. Зірка серіалу "Школа" мріяла про це декілька років, оскільки комплексувала через невеликі груди. Тепер знаменитість тішиться третім розміром.

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