- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 2 хв
Анна Трінчер показалась з акне на обличчі і розповіла про тяжке лікування
Артистка говорить, що в неї була ідеальна шкіра, проте рік тому з'явились висипання.
Українська співачка Анна Трінчер показала чесні кадри, на яких постає з акне на обличчі.
Виконавиця в Instagram-stories поділилась, що все життя в неї була ідеальна шкіра. Проте рік тому артистку почало мучити акне. Співачка зізнається, що раніше й подумати не могла, настільки це впливає на життя. Зокрема, вона відчувала постійний дискомфорт. Анні Трінчер не хотілося наносити макіяж, але й без цього виконавиця не могла. Обличчя знаменитості постійно боліло. При цьому зірка не могла з'ясувати причину висипання.
"Я тривалий час дивилася на інших людей з акне і думала: ну чого вони так комплексують і соромляться? Це ж нормально, так буває, воно мине. Для мене людська краса не закінчувалася там, де починалося акне - поки я не стикнулася з цим сама. Наскільки це дискомфортно: ти постійно про це думаєш. Не хочеться фарбуватися, але без макіяжу теж не хочеться виходити з дому. Обличчя болить, ти постійно здаєш аналізи, шукаєш причину - і не знаходиш", - ділиться співачка.
Врешті, виконавиця розпочала тривалий шлях лікування, яке не одразу давало результати. Спеціалісти не могли з'ясувати причину виникнення в Анни Трінчер акне. При цьому різні методи лікування знаменитості не допомагали.
"Перебираєш лікаря за лікарем, витрачаєш тисячі на різні підходи, робиш процедури, які не допомагають. Наносиш креми, які випалюють обличчя так, що ти не можеш торкнутися його кілька днів - і це не допомагає. Змінюєш пензлі, простирадла, їздиш всюди зі своєю наволочкою - і це не допомагає…", - ділиться виконавиця.
Врешті, артистка таки знайшла свого спеціаліста. Наразі шкіра обличчя артистки відновилась, проте вона продовжує курс лікування.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер замилувала фото з мамою-красунею. Артистка також розсекретила, який особливий сюрприз їй влаштувала.