Анна Трінчер показалась з акне на обличчі і розповіла про тяжке лікування

Анна Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер показала чесні кадри, на яких постає з акне на обличчі.

Виконавиця в Instagram-stories поділилась, що все життя в неї була ідеальна шкіра. Проте рік тому артистку почало мучити акне. Співачка зізнається, що раніше й подумати не могла, настільки це впливає на життя. Зокрема, вона відчувала постійний дискомфорт. Анні Трінчер не хотілося наносити макіяж, але й без цього виконавиця не могла. Обличчя знаменитості постійно боліло. При цьому зірка не могла з'ясувати причину висипання.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

"Я тривалий час дивилася на інших людей з акне і думала: ну чого вони так комплексують і соромляться? Це ж нормально, так буває, воно мине. Для мене людська краса не закінчувалася там, де починалося акне - поки я не стикнулася з цим сама. Наскільки це дискомфортно: ти постійно про це думаєш. Не хочеться фарбуватися, але без макіяжу теж не хочеться виходити з дому. Обличчя болить, ти постійно здаєш аналізи, шукаєш причину - і не знаходиш", - ділиться співачка.

Врешті, виконавиця розпочала тривалий шлях лікування, яке не одразу давало результати. Спеціалісти не могли з'ясувати причину виникнення в Анни Трінчер акне. При цьому різні методи лікування знаменитості не допомагали.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

"Перебираєш лікаря за лікарем, витрачаєш тисячі на різні підходи, робиш процедури, які не допомагають. Наносиш креми, які випалюють обличчя так, що ти не можеш торкнутися його кілька днів - і це не допомагає. Змінюєш пензлі, простирадла, їздиш всюди зі своєю наволочкою - і це не допомагає…", - ділиться виконавиця.

Врешті, артистка таки знайшла свого спеціаліста. Наразі шкіра обличчя артистки відновилась, проте вона продовжує курс лікування.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

