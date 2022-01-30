Анна Трінчер показалася у білизні за два тижні після операції зі збільшення грудей

Співачка ніяк не натішиться новим формам.
Українська співачка Анна Трінчер майже три тижні тому здійснила свою мрію та збільшила груди.
20-річна артистка дуже щаслива і вже накупила собі нової білизни. Попри те, що знімати бандаж їй не рекомендував хірург, виконавиця все ж не стрималася та приміряла комплект. В Instagram-stories зірка серіалу "Школа" показала, який має вигляд зараз після операції.
Також Трінчер похизувалася формами й перед своїм нареченим, блогером Олександром Волошиним.
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