Анна Трінчер показалася в лікарні і в сльозах розповіла про перенесену операцію

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла, що перенесла операцію.

Новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Виконавиця опублікувала кадри, де вона зі сльозами на очах сидить на лікарняній кушетці.

Та, виявилося, що співачка плакала від щастя. Як пояснила Трінчер, нарешті здійснилася її мрія. Річ у тім, що артистка має поганий зір. Нарешті знаменитість наважилася його відкорегувати. Тож, Анна Трінчер звернулася до лікарів, аби ті за допомогою лазерної корекції покращили їй зір.

Анна Трінчер у лікарні / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я зробила операцію – лазерну корекцію зору! Мрія мого життя здійснилася. Сльози щастя!" – поділилася з прихильниками виконавиця.

Анна Трінчер у лікарні / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, вперше про операцію Анна Трінчер заговорила на початку травня. Щоправда, вона тоді не вдавалася у подробиці. Зірка лише зізналась, що їй робитимуть операцію, через яку вона має носити сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Надія Матвєєва зізналась, що її мамі зробили операцію. Знаменитість не стала вдаватися в подробиці, а лише розповіла, як почувається рідна людина після хірургічного втручання.

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