Анна Трінчер показалася з синцями та здивувала, що з нею сталося: "Мене побили"

Виконавиця розповіла, що з нею сталося та чому у неї синця по всьому тілу.

Українська співачка Анна Трінчер неабияк налякала своїх прихильників.

Знаменитість в Instagram-stories опублікувала кадри, на яких показала синці на руках та ногах. Прихильники почали неабияк хвилюватися та запитувати, що ж сталося. На що Трінчер відповіла, що "її побили".

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Можна сказати, що мене побили…", - написала Анна.

Анна Трінчер травмувалася / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Згодом співачка вийшла на зв'язок та пояснила, що ж насправді сталося. Виявилося, що з Анною трапився неприємний інцидент під час знімань кліпу на пісню "Очі". Артистка була неабияк втомленою, адже 16 годин провела на знімальному майданчику. Окрім того, виконавиця погано почувалася та пила ліки. Врешті втома та самопочуття дали про себе знати. Зірка спіткнулася та впала просто на підлогу. Саме через це падіння на тілі Анни тепер чималі синці.

"Мене побила підлога. Саме так я вважаю, і на цьому відеодоказі видно, як вона підступно спіткнула мою туфлю. Жартую… 16 годин знімань, нуль годин сну, 7655677 пігулок, через погане самопочуття і приблизно стільки ж нереальних кадрів для кліпу "Очі", - поділилася артистка.

Анна Трінчер серйозно травмувалася під час знімань кліпу

Нагадаємо, нещодавно з Анною Трінчер стався нещасний інцидент на сцені. Виконавиця на високих підборах спіткнулася та впала просто на підлогу.

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