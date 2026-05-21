Гламур
171
2 хв

Анна Трінчер покрутила стегнами у міні на столі перед "свекрухою" Ольгою Сумською

Провокативний кліп викликав миттєвий резонанс у Мережі.

Анастасія Гребешко
Анна Трінчер

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер презентувала новий трек «Твоя мама» та кліп із Ольгою Сумською, перед якою блиснула принадами в пікантному вбранні.

Композиція балансує між іронією та емоційним підтекстом. У центрі сюжету — знайомство з мамою коханого, яке швидко перетворюється на боротьбу характерів, адже свекруха вважає невістку «не парою своєму синочку». Кожен кадр кліпу побудований на грі перебільшень і гумору. Образи героїв навмисно загострені, щоб підкреслити конфлікт очікувань і реальності. Водночас у відео читається тема внутрішньої свободи.

«Для мене ця пісня — маніфест того, що кожну жінку варто приймати такою, якою вона є: сором’язливою, нахабною, яскравою, у будь-якому її стані. Від нас постійно чогось хочуть, накладають купу незрозумілих зобов’язань та очікувань. Хочу, щоб дівчата вмикали цю пісню в машині й набиралися того самого сміливого вайбу», — каже Анна Трінчер.

Окремою подією стала поява Ольги Сумської, яка зіграла роль суворої, але харизматичної «свекрухи». Її персонаж став одним із ключових у візуальній історії кліпу. Також у відео з’являються екранні «колишні» героїні, які символізують минулі стосунки та спроби змінити її характер під себе.

«Ольга для мене — це втілення розкішної жінки та образу мами. Щаслива, що вона підтримала нашу трохи крейзі ідею», — додає Анна.

За задумом авторів, усі чоловічі персонажі намагаються «переформатувати» героїню під власні уявлення про ідеальні стосунки, але фінал розставляє акценти на її самодостатності. У результаті саме вона виходить переможницею цієї іронічної гри характерів. Кліп перетворюється на історію про вибір себе замість постійного підлаштування під інших.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер прокоментувала неочікуване зізнання ексчоловіка у коханні.

