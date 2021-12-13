Анна Трінчер помирилася з мамою після сварки через її заручини: "Давай не будемо дурненькими"

Рідні не спілкувалися майже два місяці.

Відома співачка та акторка Анна Трінчер поділилася радісною звісткою.

Артистка нарешті знайшла спільну мову та помирилася зі своєю мамою Жанною. Нагадаємо, рідні люди посварилися через освідчення бойфренда зірки серіалу "Школа" Олександра Волошина. Так, друзі-учасники романтичного плану, які мали запросити близьких Ані "на сюрприз", аби наречена не здогадалася, обмовилися та покликали її бабусю "на освідчення". Втім, мамі артистки цього не сказали, оскільки вона була в Іспанії і щоб ця подія точно залишилася в секреті. Зі свого боку, бабуся зателефонувала Жанні і про все розповіла. Тоді стався скандал. Мама і бабуся посварилися з Анею через те, що вона їх не попередила. Також вони не повірили словам виконавиці, що вона ні сном ні духом про освідчення. Рідні люди не спілкувалися майже два місяці.

Втім, нарешті їм вдалося вирішити конфлікт. Про це Трінчер повідомила у своїх Instagram-stories. Артистка з нареченим приїхали до мами в гості.

Анна Трінчер з мамою / instagram.com/annatrincher_official

"Найбільш довгоочікуваний сніданок! Нарешті це сталося", – поділилася щаслива Аня.

На відео, яким поділилася блогерка, вони з мамою обіймаються, танцюють та цілуються.

Анна Трінчер з мамою / instagram.com/annatrincher_official

"Люба, давай більше не будемо дурненькими", – закликала маму зірка.

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