Анна Трінчер помирилися з колишнім чоловіком Волошиним: "Почалося багато змін"

Українська співачка Анна Трінчер помирилася з колишнім чоловіком, блогером Олександром Волошиним, який втік з України за кордон і зараз перебуває на Балі.

Про це повідомив сам блогер в Instagram-stories. Волошин натякнув, що примирення нібито сталося давно, але вирішив він про це розповісти лише зараз. За словами блогера, Анна Трінчер йому неабияк допомогла. Виконавиця надіслала колишньому духовні медитації. Волошин говорить, що почав їх виконувати і в його житті сталося багато змін і трансформацій.

Також блогер наголосив, хоч він з Анною Трінчер і розлучений, але вона все одно відіграє важливу роль в його житті.

Олександр Волошин

"Хотів вам давно розповісти, але відчув, що потрібно тільки зараз. Ми помирилися з Анею. Вона мені відправила медитацію, і з цього почалося багато змін і трансформація. Можете уявити, яку роль ця людина досі відіграє у моєму житті?" – поділився блогер.

Зазначимо, у вересні Анна Трінчер коментувала виїзд Олександра Волошина за кордон і гучний скандал, який розгорівся довкола нього. Тоді артистка говорила, що писала та телефонувала ексу, але відповіді не отримала, тож втратила з ним зв'язок.

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