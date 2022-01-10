Анна Трінчер поскаржилась на медсестру державної лікарні: "Була цілковита відраза"

Співачка лежала в лікарні разом зі своїм бойфрендом.

Коханому української акторки, співачки та блогерки Анни Трінчер нещодавно зробили операцію на коліні.

Якийсь час Олександру потрібно було побути в лікарні під наглядом медиків. Виконавиця вирішила підтримати свого бойфренда та ночувала в палаті разом з ним. Втім, Анні було некомфортно перебувати в лікарні. Дівчина раніше скаржилася на складні умови проживання. Нині ж Анна заявила, що одна з медсестер погано до них ставилася.

Анна Трінчер поскаржилась на медсестру / instagram.com/annatrincher_official

"Двічі був хороший медбрат. Але другого дня до нас прийшла така медсестра… До неї було неможливо звернутися. Все, що я просила, вона робила з такою послугою, ніби я винна їй мільйон доларів та не повертаю вже три роки. І робила знеболювальні так тяжко, ніби вона йде не знеболювальні робити, а вбивати когось. На всі мої прохання була цілковита відраза", - поскаржилася Трінчер.

Анна Трінчер поскаржилась на медсестру / instagram.com/annatrincher_official

Тому закохані вирішили поїхати додому на три дні раніше, адже їм було складно перебувати в лікарні.

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