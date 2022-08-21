Анна Трінчер поскаржилася на нахабного таксиста: "Ненавиджу таких водіїв"

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла про невдалу поїздку у таксі.

Виконавиця Анна Трінчер їхала по своїм справам. Артистка вирішила скористатися послугами таксі.

Утім, поїздка співачки минула не так, як їй цього хотілося. А все це тому що їй дістався нахабний водій.

Як розповіла Анна у своєму Instagram, чоловік порушував правила дорожнього руху, сварився з іншими водіями, вживав нецензурну лексику, а згодом почав висувати претензії й до співачки.

"Пів дороги когось підрізати, обганяти і сваритись матом. Я особисто ненавиджу таких водіїв. Особливо таке робити при клієнтах", - поділилася Анна.

Анна Трінчер поскаржилася на водія таксі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зірка зізналась, що спочатку це все терпіла та жодного слова водієві не говорила. Та коли він почав робити їй зауваження щодо того, що вона без навушників дивиться відео, Трінчер не витримала та посварилася з чоловіком.

"Ви мене не поважаєте! Одягніть навушники!". Що? Тобто я все це вислуховувала і слово не сказала. А тут я просто дивлюся TikTok на нормальній гучності", - обурилася Анна.

Анна Трінчер поскаржилася на водія таксі / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Загалом, чим закінчилася вся ця ситуація, невідомо. Анна вирішила не розповідати. Цілком ймовірно, що виконавиця поскаржилася на водія.

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