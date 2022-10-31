Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям та зізналась, що їй робитимуть операцію

Співачка та блогерка Анна Трінчер розповіла шанувальникам про проблеми зі здоров'ям.

Так, знаменитості сьогодні мали робити операцію. Задля цього артистка здала аналізи. Утім, лікарі знайшли певні проблеми, через які операцію довелося перенести.

"Що стосовно аналізів. Чесно, я взагалі не думала, що в мене будуть якісь проблеми. Я сьогодні на 100% була налаштована на операцію. Але, на жаль, мій лікар анестезіолог сказав, що ми не можемо робити операцію з такими аналізами", - поділилася співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Трінчер зізналась, що в її організмі знайшли глюкозу там, де вона не має бути. Тож нині Анна має ще раз здати аналізи.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"У мене знайшли глюкозу там, де її не повинно було бути. Тому мені треба буде здати повторні аналізи і аналізи на вміст глюкози в крові. Сьогодні не змогла це зробити через повітряну тривогу, тому операція просто зміщується ще на невизначений час" , - розповіла зірка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Яку саме Анні мають робити операцію, вона вирішила поки не говорити. Утім, виконавиця раніше зізнавалась, що їй мають видалити зуби мудрості.

До речі, Трінчер знайшла, як з користю провести цей день. Анна поїхала до косметолога, аби та їй зробила уколи у підборіддя, аби трішки змінити його форму.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Мене все життя дуже сильно бентежило ось це моє друге підборіддя. У якій вазі я б не була, у мене воно все одно було. Сьогодні приїхала до Світлани, щоб вона виправила ситуацію", - додала співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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