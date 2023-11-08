Анна Трінчер посвітила бюстом і пообіймалася з відомим співаком у пікантному відео

Артистка у дуеті з DEMCHUK представила кліп на трек "Цілуй".

Українська співачка Анна Трінчер потішила шанувальників випуском кліпу на нову танцювальну композицію "Цілуй", яку записала у дуеті з DEMCHUK.

Режисером відео виступив Антон Пожидаєв. За задумом автора відео, Вася Демчук приходить до ресторану, де його обслуговує зваблива офіціантка, яку грає Анна Трінчер.

Між молодими людьми виникає особлива хімія. У закладі вони переносяться в іншу реальність, де панує пристрасть, цілунки, обійми і не існує нікого, окрім них.

"Цілуй" – це не просто відеокліп, це наша спроба передати відчуття магії та пристрасті, що переживають наші з Анею герої у своєму нічному рандеву. Нехай кожен, хто подивиться кліп, дозволить собі шаленіти від кохання та віддаватися моменту, коли закоханість накриває", - прокоментував DEMCHUK.

Знімання кліпу відбувалися у закритому ресторані всю ніч, від пізнього вечора до завершення комендантської години.

Зазначимо, що у перші дні прем'єри пісня "Цілуй" потрапила у ТОП-100 головного музичного чарту країни Apple Music, а лірик-відео на трек посіло 10 місце в трендах YouTube.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер спокусила шанувальників еротичною фотосесією, в якій постала в мінімальній кількості одягу. Артистка продемонструвала у сміливих позах свої апетитні принади.

Читайте також: