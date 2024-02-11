Анна Трінчер потрапила в скандал: Аліна Шаманська звинуватила зірку у крадіжці

Відома блогерка Аліна Шаманська звинуватила співачку та блогерку Анну Трінчер у тому, що вона вкрала її ідею з подкастом.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Шаманська розмістила колаж, на якому зображений кадр з її програми та кадр з нового проєкту Трінчер. Як зазначили прихильники Аліни, у Анни такий самий як і в Шаманської дизайн студії - два крісла, мікрофони, встановлені на столі, книжкова полиця на задньому тлі та навіть неонова вивіска з назвою проєкту:

"Направду, дійсно не планувала давати жодних коментарів, а просто продовжувати якісно виконувати свою улюблену справу. Найменше у такий важкий для країни період хочеться влаштовувати срачі та розбірки. Дам лише один коментар: Я вітаю Аню та її креативну команду з запуском свого подкасту", - написала у фотоблогу Шаманська.

Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у плагіаті / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у плагіаті / Фото: instagram.com/shamankaa

Шанувальники Аліни були більш емоційними у своїх висловлюваннях. Їх обурило, що Трінчер надихнулася ідеєю Шаманської:

Здається, Анна Трінчер "злизала" у вас не лише напрям підкасту, а і колір і стиль вивіски

100% оформлення, кімната, навіть надпис

От я шокована "новим шоу", яке саме "вигадала"... Це ж, бляха, аналогія вашого! Лише замість зірок експерти, але ж і у вас теж є експерти

Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у плагіаті / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у плагіаті / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у плагіаті / Фото: instagram.com/shamankaa

Зазначимо, сама Анна Трінчер поки ці звинувачення у плагіаті ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розповіла, що готує до випуску авторський проєкт під назвою "Не ідеальна я". У ньому артистка разом з психологом допомагатиме шанувальникам розібратися в собі у складні періоди та боротися зі стереотипами, яке нав’язує нам суспільство.

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