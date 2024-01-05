Артистка швидко видалила скандального депутата зі спонсорів свого розіграшу.
Співачка Анна Трінчер потрапила в скандал, прорекламувавши проросійського депутата Артема Дмитрука, який побив українського захисника.
На сторінці в Instagram Трінчер оголосила про розіграш автомобіля Rolls-Royce. За умовами розіграшу, прихильники Анни мають підписатися на 98 її друзів (спонсорів цього гіву) у фотоблогу і чекати на удачу.
Втім, серед цих 98 осіб опинився й скандальний нардеп Дмитрук. Злякавшись хейту, Трінчер швидко видалила одіозного політика зі спонсорів її гіву. Також співачка жодним чином не прокоментувала його початкову участь у розіграші.
Зазначимо, що 2021 року Артем Дмитрук вирізнився участю у стрічці проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, в якій йшлося про події 2 травня 2014 року в Одесі.
Також скандальний нардеп підтримав російськомовного таксиста, який не захотів спілкуватися українською з пасажирами.
Окрім того одіозний політик втрапив у ще один скандал, коли у жовтні 2023 року разом з нардепом Олександром Куницьким вони побили захисника України. Інцидент стався у Києві, його зафіксувала камера спостереження.
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