Анна Трінчер потролила хейтерів і показала фото зі свого "одруження" з дівчиною: "Весілля з коханою"

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер висловилася про майбутнє заміжжя й майстерно поставила хейтерів на місце.

Так, 23-річна блогерка після розлучення з Олександром Волошиним постійно отримує запитання про своє особисте життя. Тож, Анна остаточно розставила всі крапки над "і" й в Instagram показала фото з "весілля" з подругою, блогеркою Діаною Глостер. Щоправда, таким чином Трінчер висміяла всі ті хейтерські коментарі й натомість зазначила, що у майбутньому не планує робити жодних весіль.

Анна Трінчер з подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Наше весілля з коханою. Так, повела мене доріжка в інший бік після розлучення і усвідомлення, що поруч з чоловіком мені немає місця і спільних цінностей… Саме такий допис хотіли б бачити мої хейтери, яким або немає чим зайнятись; або весілля двох жінок звучить цікавіше, ніж подвійне день народження двох подруг; або і те, і інше. Але вимушена вас засмутити: весілля вдруге я не планую, не маю ні бажання, ні обранця, ні обраниці…", - написала Анна.

Анна Трінчер з подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Насправді ж фото з Діаною виявилися зробленими під час спільного святкування їхніх днів народжень. Так, блогерки зібрали на вечірку найближчих друзів. Всі гості свята дотрималися дрес-коду й були вбрані у молочні відтінки.

"Менше з тим, робити подвійний день народження з моєю Діаною Глостер було найкращим рішенням. Всім дякую за теплі слова, за вашу присутність і за те, що абсолютно кожен з вас впливає на моє життя і формування. Кожен вносить своє тепло, своє світобачення і свої думки", - поділилася співачка емоціями.

Анна Трінчер з подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер з подругами / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно зірка "Кріпосної" Анастасія Нестеренко вийшла заміж за відомого актора-військового й показала ніжні світлини з їхнього весілля.

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