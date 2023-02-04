Анна Трінчер повернулася до Instagram та відповіла на чутки про розлучення з Олександром Волошиним

Тривалий час зірка нічого не публікувала у Мережі.

Блогерка та співачка Анна Трінчер після тривалої паузи повернулася до соціальних мереж та розповіла фанам про причину своєю відсутності.

У сторіз в Instagram виконавиця пояснила, що вирішила відпочити, бо останнім часом постійна активність у Мережі приносила не скільки радість, скільки роздратування.

"Ми з Сашою дуже загрузли у негативі. Речі, які раніше нас робили щасливими, перетворилися у рутину і ми робили усе через силу. Ми перестали бути щасливими", - поділилася Трінчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

За час відсутності Анни та її чоловіка, блогера Олександра Волошина, у фанів виникло чимало версії, чому пара не ділиться контентом. Мережею навіть почали ширитися чутки про розлучення подружжя.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Трінчер вирішила поставити усі крапки над "і" та відповіла, у яких вона стосунках з Волошиним зараз. Так, співачка запевнила, що у їхньому шлюбі все гаразд і поділилася сімейними кадрами з коханим, на яких вони разом готували на кухні.

"У нас все супер", - коротко написала Анна.

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