Анна Трінчер пригадала свої аб'юзивні стосунки: "Такого пекла у моєму житті більше не буде"

Анна Трінчер пригадала свої аб'юзивні стосунки: "Такого пекла у моєму житті більше не буде"

На щастя, ці стосунки тривали не довго.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер вже майже рік зустрічається з блогером, Олександром Волошиним.

Зірка часто публікує спільні фото та відео, на яких зображена разом зі своїм коханим. Олександр же, своєю чергою, іноді може влаштувати пранк над нареченою. Звісно ж, Аня про це розповідає у соцмережах.

Втім, деякі юзери переконані, що Олександр поводиться з коханою надто грубо. Та Аня поділилася, що свого часу була в аб'юзивних стосунках.

"Після того, як я в минулому пережила аб'юзивні стосунки, я більше такого не допущу. Я піддавалася моральному та фізичному аб'юзу. Ці стосунки тривали близько трьох місяців. І такого пекла у моєму житті більше не буде. Я дуже добре засвоїла урок", - розповіла Анна.

Анна Трінчер пригадала аб'юзивні стосунки / instagram.com/annatrincher_official

Екскоханий зробив Анні дуже боляче. Через нього вона схудла на 10 кіло. Також вона боялася знову вступати у стосунки.

Тому наразі вони з Олександром навіть не дозволяють собі підвищувати голос одне на одного. А якщо хтось із них це зробить, то одразу перепрошує.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

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