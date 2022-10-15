Анна Трінчер приголомшила дорогим подарунком, який їй зробила мама на весілля

Українська акторка та співачка Анна Трінчер 24 вересня вийшла заміж за свого коханого, блогера Олександра Волошина.

Молоде подружжя завітало в гості до програми "Слава + Таня" та поділилися цікавими подробицями свого свята. Зокрема, закохані розсекретили, що стало найдорожчим подарунком на їхньому весіллі.

Виявляється, мама Трінчер Жанна неочікувано презентувала молодятам квартиру в Києві. При чому, жінка це обіграла і спочатку подарувала їм акваріум, у якому сидів Доббі з "Гаррі Поттера":

"Мама дарує акваріум і всередині Доббі сидить, той що з Гаррі Поттера. Мама каже тост і якось підводить до того, що це квартира. Ми стоїмо. Я роздупляюсь – квартира для кого, для Доббі, чи для кого?" – пригадав момент з подарунком на весіллі Волошин.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна та Олександр спочатку не зрозуміли, що мама дарує їм квартиру. "Вона так і не сказала, що це квартира, сказала концертний директор Ані: "Та квартиру вона вам подарувала", - поділився Волошин.

Щоправда, новоспечене подружжя не квапиться туди переїздити. Натомість Анна та Олександр прийняли рішення здавати житло:

"Моя мама нам подарувала квартиру. Це 60 квадратів. Це новобудова. Там повністю вже є ремонт, вона вже здана. Ми поки що будемо просто з неї заробляти гроші", - прокоментувала Трінчер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також Анна не захотіла говорити, в якому саме районі Києва розташована квартира, щоб не привертати до неї зайвий раз уваги.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер та Олександр Волошин показали, як минуло їхнє весілля. Пара влаштувала атмосферне свято лише для найближчих. Серед них брат, мама і тато Олександра та мама і бабуся Анни. Рідні люди блогерів просто не могли стримати сліз та плакали на весільній церемонії.

Зазначимо, що Анна Трінчер та Олександр Волошин разом вже майже два роки. У жовтні 2021 року блогер освідчився коханій, влаштувавши їй при цьому сюрприз.

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