Анна Трінчер обрала дату операції зі збільшення грудей та показала себе з третім розміром

Анна Трінчер обрала дату операції зі збільшення грудей та показала себе з третім розміром

Зірка таки ляже під ніж пластичного хірурга.

Співачка Анна Трінчер вже давно збиралася збільшити собі груди.

Втім, зірка довго не наважувалася це зробити. Однак, після того, як артистка разом зі своїм нареченим сходила на консультацію до лікаря, Анна таки вирішила збільшити собі груди. Як зізналася зірка, їй вже й призначили дату операції.

Наразі Трінчер обирає розмір своїх майбутніх грудей. Вона навіть порадилася зі своїми прихильниками, який краще зробити: другий з половиною, третій та третій з половиною.

Анна Трінчер з третім розміром грудей / instagram.com/annatrincher_official

"Дата операції призначена. Мені лячно. Але дуже мрію прокинутися, почати говорити усіляку маячну після наркозу і побачити це своїми очима. Настав час позбуватися своїх страхів та здійснювати мрії", - поділилася щаслива Анна.

Зазначимо, виконавиця раніше вже планувала зробити мамопластику. Втім, рік тому вона не змогла наважитися на операцію. У листопаді зірка знову сходила на консультацію до лікаря. Її наречений, Олександр Волошин, був проти операції. Однак, коли він побачив свою кохану з третім розміром грудей, то одразу ж погодився.

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