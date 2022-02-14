Анна Трінчер про реакцію мами на збільшення грудей: "Вона зі мною обирала розмір"

Артистка поділилася, як минає реабілітація після операції.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер після збільшення грудей стала ньюзмейкером номер один.

Артистка показувала, як відбувалася операція, розповідала, як відреагував її наречений Олександр Волошин, проте ще не говорила, про реакцію своїх родичів. Так, у програмі "Світське життя" Трінчер вперше зізналася, як на її збільшення грудей відреагувала мама:

"Мама не була проти. Вона навіть минулого року зі мною ходила до хірурга і обирала розмір", - відверто зізналася Анна.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Також артистка поділилася, як у неї відбувається реабілітація після операції:

"Я на антибіотиках, на знеболювальних. Мені важко спати, я сплю тільки на спині. Це для мене дійсно відчайдушний крок, бо я дійсно люблю жіночні форми. Я люблю пишні груди, великі сідниці", - пояснила Трінчер.

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Співачка додала, що сідниці слідом за грудьми збільшувати за допомогою пластичного хірурга не буде, бо вони в неї "дай боже".

Розсекретила артистка і вартість своєї операції. Анна зізналася, що без єврейського коріння тут не обійшлося:

"У мого хірурга це коштує шість тисяч доларів. Але, я ж артистка, я ще й єврейка, я змогла трошки домовитись", - зізналася Анна.

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