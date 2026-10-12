Анна Трінчер пригрозила ексчоловіку "кошмаром" та несподівано зізналася Козловському, що закохана

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

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Українська співачка Анна Трінчер емоційно відреагувала на слова колишнього чоловіка Олександра Волошина про їхній розрив і несподівано зізналася Віталію Козловському, що закохана.

Артистка стала першою гостею нового спецформату, де знаменитості без підготовки реагують на гучні новини про себе. Однією з тем обговорення стало особисте життя Трінчер. Нещодавно її колишній чоловік Олександр Волошин публічно натякнув, що досі сумує за співачкою та шкодує про розставання. Однак сентиментальні заяви ексобранця не змусили Анну розчулитися. Навпаки, вона дала зрозуміти, що ще довго нагадуватиме про себе — і не лише колишньому.

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«В мене є цей вайб, що таку жінку, як я, не можна втрачати. Бо я просто задушу вас до смерті, розумієте? Я завжди буду працювати, я завжди буду розвиватися. Ви просто не зможете прокинутися, не побачивши мене на екранах, не почувши мою пісню, не побачивши мене в чартах. Я буду завжди нагадувати про себе. Я буду ваш нічний кошмар», — емоційно заявила Трінчер у програмі «Ближче до зірок».

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Анна Трінчер / © скриншот з відео

Співачка дала зрозуміти, що не збирається зациклюватися на минулому. Нині її пріоритет — робота, розвиток і нові професійні вершини. Схоже, Анна налаштована перетворювати будь-які розмови про себе на додаткову увагу до власної творчості. Водночас нещодавно артистка дала зрозуміти, що в її особистому житті теж не все так однозначно, як може здатися з її категоричних заяв про колишнього.

Так, український співак Віталій Козловський опублікував в Instagram спільний відеоролик із Трінчер. Під час розмови артисти обговорили кохання, а Анна поділилася власним розумінням цього почуття. На думку співачки, воно передусім пов’язане з прийняттям іншої людини. Та найцікавішим стало запитання Козловського про те, чи закохана вона зараз.

Анна Трінчер та Віталій Козловський / © скриншот з відео

Анна Трінчер та Віталій Козловський / © скриншот з відео

На нього Трінчер відповіла ствердно, однак не стала розкривати особу чоловіка, який нині викликає в неї романтичні почуття. Сам Віталій зауважив, що для творчої людини закоханість — це прекрасно. А підпис до відео лише підігрів цікавість шанувальників: «Анна Трінчер сказала більше, ніж планувала».

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розлютила українців своєю афішею на плакаті зі зниклими воїнами.

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