Анна Трінчер присоромила Козловського після концерту у Києві й "спалила" його хитрість

Українська співачка Анна Трінчер висміяла свого колегу Віталія Козловського через один нюанс його виступу.

Так, нещодавно артист зібрав повний аншлаг на сцені палацу «Україна». Козловський виконав свої хіти й змусив публіку шаленіти. Щоправда, під час шоу деякі фани помітили, що позаду глядацьких крісел на стінах здійснювалася проєкція тексту до деяких пісень, аби артист не забував слова. Відео з гумористичними підписами стали ширитися Мережею.

Як виявилося, того вечора це помітила й Анна Трінчер. Тож вона пішла розпитати про ситуацію у Віталія. Вже у гримерці між зірками зав’язався кумедний діалог, який зірка опублікував в Instagram. Співачка присоромила колегу й наступного разу порадила встановити невеликий суфлер, але вже у непомітному місці на сцені. Вона пояснила, що цього разу це було дуже дивно, адже шрифт був «більший, ніж на телефоні у її бабусі».

Козловський у відповідь також посміявся з ситуації та зазначив, що все це було через велику кількість нових пісень у репертуарі та його «спалили». Крім того, присоромлений виконавець з усмішкою покепкував з виступів колеги і натякнув, що вона співає під фонограму, тому буцімто у неї такого немає. Та зрештою, визнав, що насправді все це жарти і навпаки похвалив її талант.

