ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
475
Час на прочитання
2 хв

Анна Трінчер присоромила Козловського після концерту у Києві й "спалила" його хитрість

Між артистами виник кумедний діалог у гримерці.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Віталій Козловський і Анна Трінчер

Віталій Козловський і Анна Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер висміяла свого колегу Віталія Козловського через один нюанс його виступу.

Так, нещодавно артист зібрав повний аншлаг на сцені палацу «Україна». Козловський виконав свої хіти й змусив публіку шаленіти. Щоправда, під час шоу деякі фани помітили, що позаду глядацьких крісел на стінах здійснювалася проєкція тексту до деяких пісень, аби артист не забував слова. Відео з гумористичними підписами стали ширитися Мережею.

Як виявилося, того вечора це помітила й Анна Трінчер. Тож вона пішла розпитати про ситуацію у Віталія. Вже у гримерці між зірками зав’язався кумедний діалог, який зірка опублікував в Instagram. Співачка присоромила колегу й наступного разу порадила встановити невеликий суфлер, але вже у непомітному місці на сцені. Вона пояснила, що цього разу це було дуже дивно, адже шрифт був «більший, ніж на телефоні у її бабусі».

Козловський у відповідь також посміявся з ситуації та зазначив, що все це було через велику кількість нових пісень у репертуарі та його «спалили». Крім того, присоромлений виконавець з усмішкою покепкував з виступів колеги і натякнув, що вона співає під фонограму, тому буцімто у неї такого немає. Та зрештою, визнав, що насправді все це жарти і навпаки похвалив її талант.

Нагадаємо, нещодавно співак Дзідзьо вперше за тривалий час виступив на великій сцені і приголомшив своїм новим амплуа.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie