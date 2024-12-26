Анна Трінчер разом із дітьми переспівала легендарний "Щедрик" і подарувала пісні нове звучання

Українська співачка Анна Трінчер 25 грудня у Києві відіграла другий за два місяці сольний концерт "У серці багато пожеж".

Звісно, виконавиця потішила слухачів своїми найвідомішими композиціями, серед яких були "Треш", "Бар за баром", "Колоски" та багато інших. Окрім того, виконавиця дивувала прихильників щирістю та емоційною наповненістю.

"Як співачка я не відчуваю більшого щастя, ніж бачити, як люди живуть музикою разом зі мною. Вечір був особливим – теплим і сповненим магії Різдва. Я щиро вдячна кожному, хто розділив ці незабутні моменти", – поділилася артистка.

Концерт Анни Трінчер у Києві

Під час концерту Анна Трінчер подарувала глядачам незабутню атмосферу, наповнену щирими емоціями та теплом. Хіт "Школа" пролунав у новому виконанні – разом із 25 дітьми, що додало пісні особливого звучання. Окрім того, Анна та юні співаки спільно заспівали відомий на весь світ "Щедрик". Не менш проникливим став її дует з військовим Олександром, який виконав разом з артисткою пісню "Ти робив мені каву".

Концерт Анни Трінчер у Києві

Сюрпризи на цьому не завершилися: Анна вперше допрем'єрно виконала свою нову композицію "Вином текла". Особливим гостем вечора став CHEEV, який заспівав разом з нею їхній спільний хіт "Не знаю". До речі, виконавець зробив Трінчер пропозицію, від якої вона не змогла відмовитися — CHEEV запропонував співачці виступити на його сольному концерті 23 березня у "Жовтневому палаці". Звісно, виконавиця погодилася.

Концерт Анни Трінчер у Києві

Нагадаємо, нещодавно гурт TVORCHI переспівав легендарний "Щедрик". Музиканти це зробили в межах проєкту Тіни Кароль – "Дім звукозапису".

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