Анна Трінчер різко висловилася про вимоги у стосунках з чоловіком: "Обери іншу жінку"

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла про особисте життя, майбутні стосунки та зізналася, на які компроміси заради кохання ніколи не погодиться.

24-річна артистка не приховує, що мріє про щасливі стосунки та взаємні почуття. Водночас вона чітко усвідомлює власні пріоритети. Після досвіду невдалого шлюбу знаменитість стала значно уважніше ставитися до вибору партнера. Тепер вона точно знає, які риси цінує в чоловіках, а які вважає неприйнятними. Про це виконавиця розповіла в розмові з блогером Олександром Преподобним. Ба більше, Трінчер пояснила, якої підтримки очікує від майбутнього обранця.

«Найголовніший мій орієнтир — коли він не дає мені сумніватися в тому, що я гідна всього найкращого», — пояснила артистка, чого очікує від чоловіка.

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Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

За словами співачки, вона завжди готова підтримувати кохану людину навіть у моменти, коли та втрачає віру в себе. Водночас Анна не терпітиме маніпуляцій та так званих емоційних гойдалок, коли чоловік то демонструє зацікавленість, то без пояснень зникає з її життя. Окремо знаменитість наголосила, що не збирається змінювати свій характер чи спосіб життя заради чиїхось очікувань.

«Я думаю, що це нечесно, вступати зі мною в стосунки, розуміючи, хто я, і бажаючи мене переробити. Обери собі іншу жінку тоді. Я — кар’єристка і це завжди буде моїм пріоритетом, як би я не хотіла кохання і як би я не хотіла стосунків. Мені трішечки внутрішньо самотньо без цього», — поділилася вона.

Анна Трінчер

Також Трінчер зізналася, що потенційному партнеру доведеться прийняти специфіку її професії. Артистка працює в оточенні великої кількості чоловіків, зокрема танцівників із власного балету, тому питання довіри для неї залишається принциповим. Крім того, вона висловилася і про фінансовий бік стосунків. На думку співачки, чоловік не зобов’язаний її утримувати, однак вона цінуватиме бажання партнера брати на себе частину спільних витрат, радувати подарунками та підтримувати її розвиток.

«Чоловік не зобов’язаний мене забезпечувати, але я обираю того, хто захоче. Я жартую. Було б приємно, аби він точно забезпечував побут, спільні подорожі. Отримувати від нього квіти, подарунки. Якщо він може мені якось допомагати з кар’єрою, я буду теж дуже щаслива», — запевнила вона.

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Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно «Міс Україна Всесвіт» Неплях зізналася, заради кого пішла б на «Холостяк».

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