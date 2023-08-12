Анна Трінчер роз'їхалася зі своїм чоловіком Олександром Волошиним: "Сумно"

Співачка Анна Трінчер та її чоловік, блогер Олександр Волошин, більше не живуть разом.

Нещодавно виконавиця зізналася, що вони з коханим переживають певну кризу у стосунках та думають про те, аби жити окремо. У сторіз в Instagram Трінчер показала, що все ж таки роз'їхалася з Волошиним і тепер мешкає в окремій квартирі. Тим часом блогер залишився жити в їхньому орендованому заміському будинку.

"Ну все... Тепер я живу в квартирі... Сумно", - поділилася Анна.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

І хоча певний час співачка була проти переїзду до будинку, зараз вона засмучена тим, що доведеться пожити саме в квартирі. Однак заради стосунків з коханим артистка готова на це, до того ж, психолог підготувала для неї ще одне важливе завдання.

"Із мінусів: я не хочу жити в квартирі. А ще завтра на мене чекає дещо цікаве. Одне із завдань психолога", - розповіла Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зараз співачка намагається подолати внутрішні проблеми та переживання за допомогою порад спеціаліста. Так, наприклад, Анна влаштувала собі невеличку чайну церемонію.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Як раніше розповіла Трінчер, в їхніх стосунках з чоловіком трапилася криза. За словами психолога, багато пар переживають такі складні моменти у перші два роки стосунків, але є способи це подолати. Тож зараз пара вирішила дослухатися до порад та пожити два тижні окремо, паралельно краще пізнаючи одне одного за допомогою спеціальних завдань.

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