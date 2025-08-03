Анна Трінчер розкрила подробиці особистого життя після розлучення: "Це найважливіше кохання"

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

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Українська співачка Анна Трінчер розкрила подробиці особистого життя після розлучення з чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

Пара оголосила про розрив у грудні 2023 року. Для співачки цей період був болісним, але й водночас вона багато чого важливого усвідомила. Артистка в інтерв'ю "24 каналу" говорить, що саме тоді навчилася любити себе по-справжньому. Завдяки цьому виконавиця неабияк змінилася.

"Після розлучення я нарешті змогла зупинитися, поглянути всередину і почати любити себе по-справжньому. Саме ця любов до себе стала для мене основою великих трансформацій. Я змінила ставлення до себе, навчилась цінувати свою силу і вразливість. І це, напевно, найважливіше кохання, яке може бути в житті", - говорить співачка.

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Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Та що ж стосується нових романтичних стосунків у житті Анни Трінчер, то вона поки що не квапиться розкривати деталі. Виконавиця тримає в таємниці, чи вільне її серце. Натомість співачка запевнила, що нині дійсно щаслива, першою чергою сама з собою.

"Щодо того, чи зайняте моє серце зараз… Давайте поки залишимо це трішки таємницею. Важливо, що я на своєму шляху, у гармонії з собою, а все інше – час покаже", - запевнила артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лідія Таран висловилася про особисте життя. Знаменитість зізналась, чому ретельно приховує його.