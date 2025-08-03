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Анна Трінчер розкрила подробиці особистого життя після розлучення: "Це найважливіше кохання"
Анна Трінчер розлучилася майже два роки тому. Артистка відповіла, чи оговталася після розриву та чи вільне її серце зараз.
Українська співачка Анна Трінчер розкрила подробиці особистого життя після розлучення з чоловіком, блогером Олександром Волошиним.
Пара оголосила про розрив у грудні 2023 року. Для співачки цей період був болісним, але й водночас вона багато чого важливого усвідомила. Артистка в інтерв'ю "24 каналу" говорить, що саме тоді навчилася любити себе по-справжньому. Завдяки цьому виконавиця неабияк змінилася.
"Після розлучення я нарешті змогла зупинитися, поглянути всередину і почати любити себе по-справжньому. Саме ця любов до себе стала для мене основою великих трансформацій. Я змінила ставлення до себе, навчилась цінувати свою силу і вразливість. І це, напевно, найважливіше кохання, яке може бути в житті", - говорить співачка.
Та що ж стосується нових романтичних стосунків у житті Анни Трінчер, то вона поки що не квапиться розкривати деталі. Виконавиця тримає в таємниці, чи вільне її серце. Натомість співачка запевнила, що нині дійсно щаслива, першою чергою сама з собою.
"Щодо того, чи зайняте моє серце зараз… Давайте поки залишимо це трішки таємницею. Важливо, що я на своєму шляху, у гармонії з собою, а все інше – час покаже", - запевнила артистка.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Лідія Таран висловилася про особисте життя. Знаменитість зізналась, чому ретельно приховує його.