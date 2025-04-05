Анна Трінчер розкрила приховані сенси нової пісні "Зірочка палай" і звернулася до всіх дівчат

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

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Українська співачка та блогерка Анна Трінчер презентує новий хіт "Зірочка палай".

У новому кліпі на пісню співачка представляє себе з іншого боку, де вона втілює не просто ліричну героїню, а сильну та енергійну особистість, яка готова розривати всі рамки й випромінювати світло навіть у найтемніші моменти.

Режисером нового кліпу виступив креативний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2025" Герман Нєнов. Як саме створювалася відеоробота, який меседж стоїть за його символікою та що творці хотіли донести до глядача — в ексклюзивній розмові tsn.ua з Анною Трінчер та Германом Нєновим.

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Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Анно, як з’явилася ідея пісні "Зірочка палай"? Що стало поштовхом для створення саме такого світлого та драйвового треку?

Мені хотілося, щоб люди відчули цей весняний настрій, щоб повірили в себе, у свою силу. Я прагнула зарядити всіх позитивом і драйвом у непростий час, надихнути на віру в те, що все обов’язково буде добре.

"Зірочка палай" — це своєрідний меседж: палайте, дівчата, ви найкращі! Я завжди наголошую на важливості віри в себе, сміливості змінюватися й рухатися вперед. Ця пісня — про моє власне зростання за цей рік, про те, як я навчилася любити себе. Вона стала відображенням мого творчого шляху.

"Зірочка палай" з’явилася ніби випадково, але саме в потрібний момент — коли я вже пройшла всі етапи болю й трансформації. І зараз я по-справжньому готова сяяти й дарувати це світло іншим.

Германе, яку емоцію ви хотіли б залишити в серці глядача після перегляду "Зірочка палай"?

Це, мабуть, найфановіший та найлегший за своєю атмосферою кліп, який я знімав за останні три роки. У наш час дуже не вистачає легкості та позитивних емоцій — і мені хотілося подарувати людям цей настрій. Я хочу, щоб після перегляду глядачі посміхалися, відчували внутрішню свободу й любов до себе.

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Анно, у чому головна ідея кліпу та який меседж ви хотіли передати глядачам?

Це історія про те, як людина, яка колись була частиною твого життя, не може позбутися думок про тебе, хоч би куди дивилася. Ти для неї всюди: на екранах, у газетах, у телевізорі. Це своєрідна метафора того, що навіть якщо вона намагається відійти, твій образ усе одно залишається в її свідомості.

Я хотіла ще раз наголосити кожному, що у будь-якій ситуації потрібно горіти, сяяти, заряджати! Навіть коли здається, що все закінчено, не можна зупинятися чи дозволяти комусь загасити твою енергію. Ти — найкраща, і про тебе будуть думати, навіть якщо тебе вже немає поруч.

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Германе, чи є у кліпі приховані метафори або візуальні "пасхалки", які помітить лише уважний глядач? А які основні сенси закладали?

"Зірочка палай" — це ода жіночій унікальності. Кожна дівчина — особлива, і якщо хтось її втратив, значить, просто не заслуговував.

Кліп поданий як фешн-алюзія на стосунки, де головний герой не встиг оцінити справжню цінність своєї коханої, а тепер вона стала його нав’язливою ідеєю, міражем, що переслідує його. Візуально ця історія розгортається в абстрактному білому просторі з геометричними локаціями, що створює відчуття нереальності.

Анно, як вам працювалося над кліпом? Як складалася співпраця з режисером?

Ми одразу відчули одне одного — і це було неймовірно! Співпраця вийшла настільки легкою та природною, що великих труднощів навіть не виникало. Я отримала величезне задоволення від роботи, і цей кліп став для мене особливим етапом у творчості.

Анна Трінчер під час знімань кліпу / © Пресслужба Анни Трінчер