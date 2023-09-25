Анна Трінчер розлучилася з чоловіком через рік після весілля – блогер

На тлі новин про кризу у шлюбі української співачки Анни Трінчер та скандального блогера Олександра Волошина з'явилися чутки про їхнє розлучення.

Зокрема, блогер Богдан Беспалов отримав інформацію від близького оточення пари, що нібито вони вже не разом. Трінчер та Волошин приховують новину про розрив, хоча вже навіть офіційно розлучені та не живуть разом.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Вони з Сашею розлучилися. Зараз йде позиціонування, що в них криза, але разом вони не живуть. І начебто за документами вже також все. Репутаційно - це для Ані мінус, тому вона активно приховує цей факт. Лише 24 вересня була рік їхньому шлюбу, але багато хто не вірив у нього. Першою чергою рідні співачки, адже вона ще дуже молода. Скільки вони з Сашею будуть це приховувати - питання часу", - зазначив на своєму YouTube-каналі Богдан Беспалов.

Також Беспалов назвав ймовірну причину розлучення пари. За його інформацією, Волошин нібито зрадив Трінчер, після чого в шлюбі сталася тріщина.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Правда це чи ні – складно визначити. Пара підтверджує, що в їхніх стосунках сталася криза. Подружжя звернулося до сімейного психотерапевта, який радив їм пожити окремо. Однак, як говорила сама Анна, це лише погіршило стосунки. 24 вересня закохані відсвяткували річницю шлюбу. Щоправда, Трінчер була в Києві, а Волошин відпочивав на заході України з друзями.

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