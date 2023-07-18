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Анна Трінчер розповіла, через що сильно посперечалася зі своїм чоловіком

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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515
Час на прочитання
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Анна Трінчер розповіла, через що сильно посперечалася зі своїм чоловіком

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Пара не може порозумітися щодо домашнього улюбленця.

Співачка Анна Трінчер розповіла про непросту ситуацію у шлюбі з блогером Олександром Волошиним.

Днями між парою виникла неабияка суперечка, а все через плани на майбутнє. Як розповіла Анна у своєму Instagram, Олександр загорівся бажанням переїхати до приватного будинку та завести собаку породи стафордшир-тер'єр. Така ідея не дуже сподобалася виконавиці, адже вона панічно боїться собак і не готова, аби вдома жив такий великий пес.

Натомість Трінчер все ж погодилася вислухати бажання коханого та навіть поїхала з ним до кінологічного центру, аби подолати свій страх перед собаками.  Щоправда, серце співачки розтопили не великі та сильні чотирилапі, а маленькі пухнастики. 

"Він хочу стаффа, а я хочу ось таку маленьку бусочку. Що робить?", - запитала у шанувальників Трінчер.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

У коментарях під фото думки фанів розділилися - хтось порадив їй придивитися краще до стаффів та дати їм шанс, а хтось навпаки радить спочатку завести маленького собаку.

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Дата публікації
Перегляди
515
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