Анна Трінчер розповіла про курйозну ситуацію перед концертом у Польщі: "Справдився найбільший страх"

Співачка Анна Трінчер розповіла про курйоз, який трапився з нею перед виступом на концерті у Польщі.

Виконавиця мала співати під час одного з заходів за кордоном. Як розповіла Трінчер у сторіз в Instagram, вона дуже ретельно готувала до важливої події та особливо довго шукала те саме вбрання. Так, вибір зірки пав на вишукану білу сукню з об'ємною червоною накидкою.

"Запам'ятайте цю сукню... В ній я мала виступати. Ми готувалися до цього виступу два тижні і я переміряла близько 10 суконь від різних брендів", - розповіла Анна.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однак виступ Трінчер міг і не відбутися, адже за декілька годин до концерту стався найбільший страх співачки - вона помітила, що сукні немає.

"Справдився мій найбільший страх на концерті. У мене була година часу, щоб зробити собі макіяж, зібрати усі речі і їхати на виступ, бо після нього ми одразу сідали в потяг і додому", - поділилася співачка.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фото: instagram.com/annatrincher_official

У паніці виконавиця передивилася усі свої речі, розібрала валізи та обшукала увесь номер, але сукні так і не було. Виявилося, що Анна забула її вдома, в Києві. Тому Трінчер довелося стрімко шукати поруч магазин чи торгівельний центр.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"В такому п*здеці, такого просто ще не було за всю мою гастрольну кар'єру. Я забула сукню вдома! Дякую, що є ТРЦ під боком. Я дуже переймаюся, але вірю, що Боженька зараз на моєму боці і він мені допоможе. Сукня у мене складається з двох частин і одну частину я взяла, а інші - ні", - схвильовано розповіла співачка.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

На щастя, співачці вдалося знайти підходящий варіант та вийти на сцену. Ніхто з глядачів навіть не помітив, що з образом зірки щось не так.

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