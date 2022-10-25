Анна Трінчер розповіла про першу після весілля серйозну сварку з чоловіком: "Ледь не побилися"

Новоспечене подружжя Анна Трінчер і Олександр Волошин лише місяць тому одружилися, утім вже встигли серйозно посваритися.

Суперечка між закоханими виникла через те, що виконавиця не хоче змінювати своє дівоче прізвище. А от Олександр мріє, щоб його дружина стала Волошиною.

Олександр Волошин посварився з Анною Трінчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Тема зайшла за зміну прізвища, і ми реально посварилися п*здець. Бо я кажу, що ти маєш змінити прізвище, ти можеш залишити псевдонім, можеш бути Трінчер, але прізвище має бути Волошина. Вона взагалі просто категорично: "Ні!". Ми ледь не побилися", - розповів Олександр.

Олександр Волошин посварився з Анною Трінчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

У конфлікт новоспеченого подружжя втрутилися навіть їхні батьки. Утім, якщо мама Олександра підтримала невістку та зазначила, що немає різниці, яке прізвище, то мама Анни - навпаки. Рідна людина співачки вважає, що її донька має стати Волошиною.

Анна Трінчер посварилася з чоловіком / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Ну, краще б не запитувала", - прокоментувала пораду своєї мами Анна.

Анна Трінчер посварилася з чоловіком / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Загалом, фани парочки порадили їм взяти подвійне прізвище. Хоча Анна вважає, що не лише вона має бути Трінчер-Волошиною, але й Олександр теж.

Анна Трінчер посварилася з чоловіком / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Та сам блогер не хоче брати подвійне прізвище. Попри те, що Волошину хотілося б, щоб співачка взяла його прізвище, він її змушувати не буде. За словами Олександра, цей вибір Анна зробить самостійно.

Олександр Волошин посварився з Анною Трінчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Що я думаю на рахунок ситуації з прізвищем. Для мене це важливо, але у нас в сім'ї є така річ, що у нас заборонено щось когось змушувати. Я не можу змушувати Аню, щоб вона взяла моє прізвище. Я б цього дуже хотів, тому що я вважаю, якщо не брати моє прізвище, то навіщо ми одружувалися. Могли б просо бути у цивільному шлюбі і все. Я вважаю, що дружина має брати прізвище чоловіка, мені б так хотілося. Як Аня вже вирішить, так і буде. В будь-якому випадку – це її вибір, змушувати я її точно не буду", - додав Олександр.

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