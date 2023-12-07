Анна Трінчер розповіла про психічний розлад у Волошина, через який вони розлучилися

Артистка поділилася, що було для неї найважчим у цих стосунках.

Українська співачка Анна Трінчер, яка розповіла, як вони ділять майно з ексчоловіком Олександром Волошиним, зізналася, що пережила за останніх півроку.

Розлучення з Волошиним для Трінчер стало дуже болісним, вона дуже хотіла зберегти сім'ю, втім депресія, у який перебував Олександр, дуже вплинула на їхні стосунки. За словами Анни, найважчим у стосунках з людиною, в якої психічний розлад, є самій не збожеволіти:

"Найважче, не *обнутися самій. Це постійне порання тривожних, нав'язливих, власних думок. І ти постійно в цьому гівні варишся. В цьому то й проблема конкретно депресії, яка була у Саші, що він уходив в себе і ставав дуже негативно налаштованим до мене. Я відчувала роздратування", - зізналася Трінчер в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Своєю чергою, розповіла Анна, вона робила все, аби врятувати шлюб. Артистка ходила до психологів, аби зрозуміти, що вона робить не так у стосунках:

"Лише за серпень я обійшла близько п'яти різних психологів, у яких я була по декілька разів на сеансах. Це буквально кожен день. Це була абсолютно різна цінова політика – від тисячі грн до восьми тис грн за одну годину. Я готова була віддавати гроші заради свого щастя і ментального здоров'я. У мене був запит, що я роблю не так, що наші стосунки перетворилися з абсолютного щастя в абсолютне нещастя", - пояснила Трінчер.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна додала, що депресія у Волошина почалася півроку тому, її чоловік відвідував психіатрів, лікувався медикаментозно. Втім не завжди це давало позитивні результати:

"Він лікувався медикаментозно, нескінченні психіатри. Якісь з них давали рекомендації, які приводили до погіршення стану і давали медикаменти і їх дозинг такий, що це призводило до суїцидальних думок", - розповіла Трінчер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

І назвала діагноз, який встановили її тепер вже колишньому чоловіку:

"У Саші півроку тому почалася депресія. Це клінічно поставлений діагноз. Обсесивно-компульсивний розлад. Я щиро сподівалася, що це не впливає на наші стосунки, але, коли ти живеш з людиною, яка ментально нездорова, ти починаєш теж ментально хворіти, хочеш ти цього чи ні. Особливо коли ти любиш дуже сильно цю людину. Саша за своїм психотипом дуже холодна і відсторонена людина, а я дуже тепла. Зараз у нього ремісія, йому набагато краще. Він навчився поратися з тривожними думками", - прокоментувала Трінчер.

Нагадаємо, тим часом колишній чоловік Анни Трінчер відповів на закиди, що їхні стосунки і шлюб були хайпом.

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