Анна Трінчер розповіла про спілкування з Волошином після розлучення: "Радію, що розмова сталася"

Українська співачка Анна Трінчер висловилася про стосунки з блогером Олександром Волошиним після їхнього гучного розлучення.

Так, пара не разом від 2023 року. Вони розірвали шлюб і тривалий час інтригували фанів своїм примиренням. Проте Трінчер все ж розставила усі крапки над "і". Як зізнається блогерка, насправді за рік після припинення роману вона зідзвонилися й проговорила з колишнім всі свої образи. Але друзями вони себе назвати не можуть. Натомість Анна запевняє, що це дозволило їй відчути легкість.

"Ми не залишилися друзями з Сашею. Ми мали комунікацію в телефонному режимі, закрили гештальти через рік після розлучення. Радію, що ця розмова сталася. Бо мені багато було чого сказати, тому що я відчувала, що я живу зі стіною. Він емоційно був атрофований у той період. А я залишалася з тим клубком гніву, печалі й стану жертви, жалю до самої себе. Мені важливо це все було донести і все", - поділилася співачка в "Неймовірній правді про зірок".

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Ба більше, Анна стверджує, що тепер вона остаточно готова до нових стосунків. Щоправда, після болісного публічного розриву каже, що не буде афішувати жодних подробиць з наступного роману. І також додає, що взагалі не готова ставати мамою. На її думку, народження дитини – це про жертви, яких вона не хоче.

"Нема приватності. Я не хочу, щоб про моє особисте життя хтось знав. Хочу мати право на помилку. Я не бачу себе мамою. Не можу уявити, що це за відчуття, бажання й мотивація віддати своє тіло на це", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Міла Нітіч приголомшила новиною про розставання з хлопцем, який зробив їй пропозицію.

Читайте також: