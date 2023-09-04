Анна Трінчер розповіла про захворювання свого чоловіка: "Психіатр поставив діагноз"

Співачка Анна Трінчер поділилася подробицями захворювання свого чоловіка, блогера Олександра Волошина.

Декілька місяців тому коханий зірки звернувся до психіатра, який діагностував йому підвищену тривожність та прописав вживати транквілізатори. Однак, як виявилося, діагноз був хибним, тож Олександр звернувся до іншого лікаря.

Як розповіла Трінчер у своїх Instagram-stories, її чоловік знову пройшов обстеження та отримав новий результат. Так, у Волошина діагностували депресію з обсесивним розладом.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Саші психіатр поставив діагноз... Не знаю, як описати точно свої емоції. Добре, що я хоча б знаю, що відбувається", - поділилася Трінчер.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка зізналася, що для неї ця новина була непростою. Однак Анна продовжує підтримувати свого коханого та готова допомагати йому з усіма труднощами.

"Так, мені важко... Це мій чоловік, моя сім'я, яку я обрала і буду вже три роки, моя опора і мій затишок. Скоро річниця нашого весілля і, як сказав церемонімейстер, "і в горі, і в радості разом". Я впевнена, що ми все пройдемо разом", - поділилася Трінчер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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