Анна Трінчер розповіла, як вони з Волошиним ділять спільне майно після розлучення

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка зізналася, що стало причиною їхнього розлучення з Олександром Волошиним, поділилася, як вони ділять спільне майно.

Трінчер розповіла, що перед тим, як побратися, вони підписали шлюбний контракт, тож питання поділу спільного майна для експодружжя не є критичним. За словами артистки, у них із Волошиним були партнерські стосунки і у шлюбному договорі зазначено, що все, що записано на неї, залишається їй, і, відповідно, так само у Олександра.

"Тобто під час підписання договору про розлучення ми просто ставимо галочку, що ми не маємо жодних майнових претензій одне до одного. Наприклад, Саша подарував мені машину і ця машина на мені. Тобто вона залишається мені. Його машини на ньому, тобто вони його. Спільне майно ми ще не нажили", - розповіла Трінчер в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Попри те, що наче ексзакохані все продумали, проте, зізналася Анна, згодом вона зрозуміла, що все ж є певний недолік у їхньому шлюбному контракті.

"Контракт можна складати, як ти хочеш. Я казала Саші, що я не хочу так багато працювати і я б хотіла, щоб більшу частину мого життя ти утримував. Тобто я буду заробляти, в мене завжди буде свій капітал, але я не хочу, наприклад, робити багато реклами, або я хочу відмовлятися від концертів, коли у мене нема настрою. Або поїхати, умовно, на Балі і не думати ні про що. Так от в цей же момент я ж не дозаробляю свої гроші, а за шлюбним контрактом ми, наприклад, розлучаємося і в мене немає нічого, бо я в цей час "сьорфила на Балі", - сказала Трінчер.

І порадила, що жінці під час укладання шлюбного контракту варто продумати і цей момент: "Наприклад, його майно ви ділите, умовно", - навела приклад Трінчер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ексчоловік Анни Трінчер Олександр Волошин розповів, чи розлучилися вони офіційно.

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