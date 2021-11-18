Анна Трінчер розповіла, як її мама та бабуся зіпсували освідчення Волошина

Близькі не підтримали зірку.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер, яка стала нареченою блогера Олександра Волошина, розповіла, як її рідні зіпсували освідчення коханого.

Так, 24-річний бізнесмен вирішив зробити омріяну мить якомога масштабнішою. На освідченні планувалося ціле байкшоу та хтось із власників сталевого коня обмовився в Мережі, що Трінчер стане нареченою. Інформація миттю дійшла до мами та бабусі співачки, і ця звістка їх шокувала. Так, окрім батька, який зрадив родину, Аня втратила і підтримку рідних, які завжди були з нею. Вони почали телефонувати зірці з претензіями. Про це пара ексклюзивно розповіла у програмі ЖВЛ.

"Я не очікувала від тебе такого, як ти могла, на весілля можете не запрошувати", – щось в такому дусі", – зізналася Трінчер.

Анна Трінчер з бабусею / instagram.com/annatrincher_official

Рідні не повірили словам Ані, що вона ні сном ні духом про освідчення. Не вірила в реальність усього навколо і сама дівчина, яка каже, що найголовніший сюрприз в її житті було зіпсовано. Та не абиким, а рідною мамою.

"Кажу: "Мам, ну ти що, серйозно? Щойно з бабусею зіпсували мені найважливіший сюрприз у житті", – пригадала зірка.

Анна Трінчер з мамою / instagram.com/jannatrincher

Та перед Сашком дівчина і знаку не подала, грала за правилами сюрпризу до останнього. Щодо несприйняття рідними її заміжжя Трінчер зі сльозами на очах говорить, що її коханого Сашка найдорожчі зовсім не знають. У житті він не такий, як у соцмережах.

"Ні бабуся, ні мама, ні тітка, найближчі люди, які повинні бути в цей момент поруч, вони не підтримали мене", – додала артистка.

Але Аня вірить, що до церемонії вона ще має час переконати рідних у правильності свого вибору.

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