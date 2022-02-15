Анна Трінчер розсекретила, що їй подарував наречений на День закоханих

Анна Трінчер розсекретила, що їй подарував наречений на День закоханих

Коханий співачки потішив її коштовним презентом.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер раніше жалілася, що її наречений Олександр Волошин планував 14 лютого поїхати з Києва.

Співачка була дуже засмученою, адже вона хотіла провести це свято разом з коханим, тим більше це перший їхній День закоханих, який вони мали б провести разом.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Тож Олександр вирішив нікуди не їхати та залишився з Анною. Так, він подарував їй повітряні кульки у вигляді червоного серця. Також наречений підготував коханій ремінь від французького бренду Yves Saint Laurent.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

"Окрім сумочки, яку я Ані подарував на Новий рік, в Ані тепер є ремінь від Yves Saint Laurent", - сказав Олександр.

Пізніше закохані вирушили до ресторану, де провели разом романтичний вечір.

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