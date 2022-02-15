Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Анна Трінчер розсекретила, що їй подарував наречений на День закоханих

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Анна Трінчер розсекретила, що їй подарував наречений на День закоханих

Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Коханий співачки потішив її коштовним презентом.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер раніше жалілася, що її наречений Олександр Волошин планував 14 лютого поїхати з Києва.

Співачка була дуже засмученою, адже вона хотіла провести це свято разом з коханим, тим більше це перший їхній День закоханих, який вони мали б провести разом.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Тож Олександр вирішив нікуди не їхати та залишився з Анною. Так, він подарував їй повітряні кульки у вигляді червоного серця. Також наречений підготував коханій ремінь від французького бренду Yves Saint Laurent.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер і Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

"Окрім сумочки, яку я Ані подарував на Новий рік, в Ані тепер є ремінь від Yves Saint Laurent", - сказав Олександр.

Пізніше закохані вирушили до ресторану, де провели разом романтичний вечір.

Читайте також:

Наступна публікація