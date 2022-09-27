Анна Трінчер розсекретила вартість сукні та назвала найдорожчу послугу на весіллі: "Жаба жме"

Виконавиця Анна Трінчер розповіла про витрати на весіллі.

Загалом, блогерка зізналась, що на сукню не хотіла багато витрачати коштів, адже вона вважає, що ці гроші можна вкласти у щось інше. Тому Анна звернулася до весільного салону, який їй запропонував співпрацю.

"У мене був список весільних салонів, які мені запропонували співпрацю. Я така, єврейська жіночка. Мені просто жаба душу жме... Я така думаю, 80 кусків віддати за весільну сукню. Стандартна розцінка 50-80 тисяч гривень – це гарна сукня. Коли є така можливість, краще вкласти ці гроші у якийсь важливий момент: у весільну подорож або якесь майно, яке ти хочеш придбати. Тому я просто домовилася про співпрацю", - розповіла Трінчер в інтерв'ю Tanya Li.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Утім, на весільній церемонії була така річ, на якій Анна з чоловіком не економила. І Трінчер, і Волошин блогери, тож для них важливе якісне відео. Тому закохані запросили знімати їхнє весілля професійного відеооператора.

"Все приблизно в одній вартості. Це дорогий відеооператор, бо ми не можемо на цьому економити. Тим паче, що якщо для одних людей відеоряд може бути класним, то я ж знаю усі ці моменти. В мене є естетика кадру, я точно розумію, як це має виглядати, в мене є своє бачення. Тому мені хочеться бачити ідеальний контент", - поділилася співачка.

Нагадаємо, Анна Трінчер вже й встигла поділитися відео зі свого весілля. Ролик став кліпом до спільної ліричної композиції подружжя "Лише ти і я".

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