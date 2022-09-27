Анна Трінчер розсекретила вартість сукні та назвала найдорожчу послугу на весіллі: "Жаба жме"

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер 24 вересня змінила сімейний статус та офіційно стала дружиною.
Виконавиця Анна Трінчер розповіла про витрати на весіллі.
Загалом, блогерка зізналась, що на сукню не хотіла багато витрачати коштів, адже вона вважає, що ці гроші можна вкласти у щось інше. Тому Анна звернулася до весільного салону, який їй запропонував співпрацю.
"У мене був список весільних салонів, які мені запропонували співпрацю. Я така, єврейська жіночка. Мені просто жаба душу жме... Я така думаю, 80 кусків віддати за весільну сукню. Стандартна розцінка 50-80 тисяч гривень – це гарна сукня. Коли є така можливість, краще вкласти ці гроші у якийсь важливий момент: у весільну подорож або якесь майно, яке ти хочеш придбати. Тому я просто домовилася про співпрацю", - розповіла Трінчер в інтерв'ю Tanya Li.
Утім, на весільній церемонії була така річ, на якій Анна з чоловіком не економила. І Трінчер, і Волошин блогери, тож для них важливе якісне відео. Тому закохані запросили знімати їхнє весілля професійного відеооператора.
"Все приблизно в одній вартості. Це дорогий відеооператор, бо ми не можемо на цьому економити. Тим паче, що якщо для одних людей відеоряд може бути класним, то я ж знаю усі ці моменти. В мене є естетика кадру, я точно розумію, як це має виглядати, в мене є своє бачення. Тому мені хочеться бачити ідеальний контент", - поділилася співачка.
Нагадаємо, Анна Трінчер вже й встигла поділитися відео зі свого весілля. Ролик став кліпом до спільної ліричної композиції подружжя "Лише ти і я".
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