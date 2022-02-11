Анна Трінчер розсекретила вартість свого відпочинку у Єгипті

Зірка їздила у відпустку разом з нареченим.
Українська співачка Анна Трінчер нещодавно літала до Єгипту разом зі своїм нареченим, Олександром Волошиним.
Там закохані насолоджувалися казковою відпусткою. Зокрема, Анна та Олександр відвідували різноманітні вечірні шоу, релаксували у джакузі, їли смачну їжу. А ще блогери придбали екскурсію морем. Вони були вдвох на яхті та насолоджувалися морськими краєвидами.
Парочці настільки сподобався відпочинок, що вони навіть не хотіли повертатися.
"Жахливо не хотілося їхати, адже останнього дня погода була просто вау", - поділилася Анна.
В Instagram-stories Трінчер розсекретила, щоб восьмиденна відпустка на двох коштувала їм 70 тис гривень.
"Щодо ціни на двох, плюс переліт, то це 70 тис гривень (вісім ночей). Ми летіли бартером", - зізналась Анна.
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