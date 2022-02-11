Анна Трінчер розсекретила вартість свого відпочинку у Єгипті

Анна Трінчер розсекретила вартість свого відпочинку у Єгипті

Зірка їздила у відпустку разом з нареченим.

Українська співачка Анна Трінчер нещодавно літала до Єгипту разом зі своїм нареченим, Олександром Волошиним.

Там закохані насолоджувалися казковою відпусткою. Зокрема, Анна та Олександр відвідували різноманітні вечірні шоу, релаксували у джакузі, їли смачну їжу. А ще блогери придбали екскурсію морем. Вони були вдвох на яхті та насолоджувалися морськими краєвидами.

Анна Трінчер розповіла про свій відпочинок у Єгипті / instagram.com/annatrincher_official

Парочці настільки сподобався відпочинок, що вони навіть не хотіли повертатися.

"Жахливо не хотілося їхати, адже останнього дня погода була просто вау", - поділилася Анна.

В Instagram-stories Трінчер розсекретила, щоб восьмиденна відпустка на двох коштувала їм 70 тис гривень.

Анна Трінчер розповіла про свій відпочинок у Єгипті / instagram.com/annatrincher_official

"Щодо ціни на двох, плюс переліт, то це 70 тис гривень (вісім ночей). Ми летіли бартером", - зізналась Анна.

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