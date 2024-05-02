Анна Трінчер розсекретила, як після розлучення ходила на побачення і чому вони були невдалими

Також артистка здивувала, як деякі чоловіки знайомляться з нею задля власної вигоди.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер відверто розповіла, як після розлучення з блогером Олександром Волошиним ходила на побачення.
Пара розірвала стосунки пів року тому. За цей час у виконавиці було три побачення. Артистка зізналась, що це були успішні та реалізовані чоловіки, які значно старші за неї, а головне – не знають її як відому співачку.
Утім, Анна Трінчер відверто розповіла, що жоден з них не привабив її та не викликав почуття. Артистка наголосила, що пережила тяжке розлучення, тож у майбутніх стосунках не хоче робити ті ж помилки, що й були в колишніх.
"За ці пів року я була три рази на побаченні. З усіма, з ким я ходила на побачення, вони не знали мене. Це зазвичай чоловіки 30+, реалізовані у своєму ділі, мають свій дохід, бізнес, якусь свою справу, якою надихаються. Але нічого не відгукується, абсолютно. Просто сидиш і в моменті вмикається такий шумоізолятор, де ти нічого не чуєш, а просто дивишся, як він усміхається, їсть, а ти просто в прострації. У мене досить травматичне розлучення і є бажання більше не наступати на свої помилки", - розповіла артистка на YouTube-каналі "Okay Eva".
До речі, Анна Трінчер здивувала, що деякі чоловіки знайомляться з нею з власної вигоди. Зокрема, це стосується тих, хто знає її як популярну співачку та блогерку. Анна говорить, що такі чоловіки сподіваються, що вона зробить їх відомими.
"Що найважливіше, на жаль, що більшість чоловіків, які знайомляться і знають, хто я, роблять це через свої особисті потреби — зазвичай комерційні. Я маю популярний блог, я можу десь відмітити і так далі. І це дуже сумно, бо я це дуже відчуваю", - здивувала артистка.
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер зізналась, що готується до операції. Співачка розповіла, чому їй знадобилося втручання лікарів.
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