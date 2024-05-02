Анна Трінчер розсекретила, як після розлучення ходила на побачення і чому вони були невдалими

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер відверто розповіла, як після розлучення з блогером Олександром Волошиним ходила на побачення.

Пара розірвала стосунки пів року тому. За цей час у виконавиці було три побачення. Артистка зізналась, що це були успішні та реалізовані чоловіки, які значно старші за неї, а головне – не знають її як відому співачку.

Утім, Анна Трінчер відверто розповіла, що жоден з них не привабив її та не викликав почуття. Артистка наголосила, що пережила тяжке розлучення, тож у майбутніх стосунках не хоче робити ті ж помилки, що й були в колишніх.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"За ці пів року я була три рази на побаченні. З усіма, з ким я ходила на побачення, вони не знали мене. Це зазвичай чоловіки 30+, реалізовані у своєму ділі, мають свій дохід, бізнес, якусь свою справу, якою надихаються. Але нічого не відгукується, абсолютно. Просто сидиш і в моменті вмикається такий шумоізолятор, де ти нічого не чуєш, а просто дивишся, як він усміхається, їсть, а ти просто в прострації. У мене досить травматичне розлучення і є бажання більше не наступати на свої помилки", - розповіла артистка на YouTube-каналі "Okay Eva".

До речі, Анна Трінчер здивувала, що деякі чоловіки знайомляться з нею з власної вигоди. Зокрема, це стосується тих, хто знає її як популярну співачку та блогерку. Анна говорить, що такі чоловіки сподіваються, що вона зробить їх відомими.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Що найважливіше, на жаль, що більшість чоловіків, які знайомляться і знають, хто я, роблять це через свої особисті потреби — зазвичай комерційні. Я маю популярний блог, я можу десь відмітити і так далі. І це дуже сумно, бо я це дуже відчуваю", - здивувала артистка.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер зізналась, що готується до операції. Співачка розповіла, чому їй знадобилося втручання лікарів.

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