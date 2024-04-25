Анна Трінчер розсекретила, як шукала чоловіка на гумористичному шоу: "Це був челендж"

Артистка на проєкті зіграла русалку, що шукала свого принца, а також поділилася емоціями від виступу.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер стала запрошеною гостею нового випуску гумористичного проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3", що виходить на телеканалі ТЕТ.

Артистка разом з командою Ірини Сопонару взяла участь у театральному конкурсі, де осучаснила всесвітньо відому казку "Русалонька". Анна Трінчер у номері зіграла русалку, яка шукала свого принца. Виконавиця продемонструвала різні гумористичні сценки. Зокрема, вона побувала на базарі, вгамовувала смуток у караоке, а після того, як обміняла чарівний голос на ноги дійшла до висновку, що чоловік їй зараз не потрібен.

Анна Трінчер у "Лізі Сміху"

"Не потрібні мені жодні принци насправді. Я не хочу заповнювати свою внутрішню порожнечу чоловіками, світ треба шукати в собі. Тому, друзі, наповнюйтесь, а потім наповнюйте", – натхненно висловилася Анна Трінчер.

Анна Трінчер у "Лізі Сміху"

Для артистки участь у гумористичному проєкті стала справжнім викликом. Співачка неабияк хвилювалася через номер. Особливо знаменитості було незручно через костюм русалоньки, адже вона не могла самостійно пересуватися.

Анна Трінчер у "Лізі Сміху"

"Я хвилювалася, бо я прагматична, серйозна жінка. Тому для мене це був челендж. Це хвіст, який прилягає, в якому в тебе абсолютно сховані ноги. Крок вліво, крок вправо, і ти вже втрачаєш рівновагу і просто падаєш. На репетиції мене кілька разів буквально ловили за спину", - зізналась артистка.

Тим не менш, глядачі позитивно відреагували на номер, де грала Анна Трінчер, а члени журі оцінили виступ у максимум балів. Дебют виконавиці в "Лізі Сміху" безперечно вдався.

Уже в наступному випуску "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" до команд-учасниць приєднаються нові улюблені зірки шоубізнесу, які жартуватимуть задля гарного настрою та підтримки ЗСУ. Адже кожного ефіру команди змагаються не за кубок переможця, а за право доставити автівку українським захисникам і захисницям.

Смійтеся та об'єднуйтеся довкола волонтерських місій щоп'ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ.

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