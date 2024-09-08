Анна Трінчер шокувала, як невідомі обікрали її просто на відпочинку за кордоном

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер стала жертвою злочинця.

Так, просто під час відпочинку в Греції невідомі викрали в артистки безпровідні навушники. Трінчер не розгубилася й почала шукати їх за допомогою геолокації на телефоні. Зокрема, блогерка змогла відстежити по картам, що спочатку викрадена річ перебувала зовсім неподалік від її готельного номеру, а вже незабаром злочинець з навушниками подався до грецького аеропорту. Тобто можна зробити висновок, що це був турист, який відпочивав з Анною в одному готелі.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

До слова, знаменитість спочатку засмутилася, але потім сфокусувалася на своєму внутрішньому стані й відпустила ситуацію.

"У мене вкрали AirPods. Спочатку людина слухає музику в метрі від моєї кімнати поблизу басейну. Згодом він в аеропорту слухаю якусь Ріанну й насолоджується сонечком, не підозрюючи, що я за ним слідкую. Я просто не розумію, як можна було взяти мої AirPods й зараз кудись їхати. Неприємно, але, як каже моя бабуся, краще грошима. Тож, я роблю йогу уяви та розтягую свій фінансовий потік і обмеження в моїй голові", - зазначила у фотоблогу Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер висловилася про свого колишнього чоловіка Олександра Волошина, який втік з України, й зізналася, чи спілкується з ним.

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