Анна Трінчер шокувала, як у неї сталася панічна атака після концерту: "Відкачували в гримерці"

Українська співачка Анна Трінчер зізналась, що до неї знову повернулися панічні атаки і в неї стався приступ.

Так, співачка відіграла концерт в Ужгороді. Однак Анні це далося нелегко. Коли зірка виступала, то відчула, що в неї починається панічна атака. Виконавиця ледь дограла останній номер, а потім її заспокоювали у гримерці.

"Після концерту сталася панічна атака…Я ледь вистояла останній номер, у перервах між фотосесією мене відкачували в гримерці…Вже давно, до речі, не було…Ось такі реалії життя артиста", - поділилася співачка.

В Анни Трінчер сталася панічна атака / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Трінчер також розповіла, що всю ніч медитувала та пила заспокійливі, аби приступ панічної атаки не повторився. Артистка також показала, який вигляд мала на ранок.

"Ось я після панічної атаки і ночі з пігулками і медитаціями на заспокоєння", - зазначила співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер відверто спілкувалася з прихильниками. Виконавиця відповіла, чи шкодує про пластику грудей та скільки разів на рік збільшує губи.

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