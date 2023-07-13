Анна Трінчер шокувала, як у неї сталася панічна атака після концерту: "Відкачували в гримерці"

Артистці довелося пити заспокійливі та медитувати.
Українська співачка Анна Трінчер зізналась, що до неї знову повернулися панічні атаки і в неї стався приступ.
Так, співачка відіграла концерт в Ужгороді. Однак Анні це далося нелегко. Коли зірка виступала, то відчула, що в неї починається панічна атака. Виконавиця ледь дограла останній номер, а потім її заспокоювали у гримерці.
"Після концерту сталася панічна атака…Я ледь вистояла останній номер, у перервах між фотосесією мене відкачували в гримерці…Вже давно, до речі, не було…Ось такі реалії життя артиста", - поділилася співачка.
Трінчер також розповіла, що всю ніч медитувала та пила заспокійливі, аби приступ панічної атаки не повторився. Артистка також показала, який вигляд мала на ранок.
"Ось я після панічної атаки і ночі з пігулками і медитаціями на заспокоєння", - зазначила співачка.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер відверто спілкувалася з прихильниками. Виконавиця відповіла, чи шкодує про пластику грудей та скільки разів на рік збільшує губи.
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