Анна Трінчер, стримуючи сльози, повідомила про скасування весільної церемонії

Співачка Анна Трінчер та її наречений Олександр Волошин звернулися до фанів з поганими новинами.

Протягом місяця Анна Трінчер та Олександр Волошин планували весільну церемонію. Закохані мріяли провести невеличке свято у колі друзів та рідних.

Однак усі плани пари були зіпсовані. Як повідомили Анна та Олександр у Instagram, їм довелося скасувати усі заплановані заходи.

Сторіз Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Розпис, який ми готували місяць, ми скасували. Будемо святкувати лише з родичами, підемо у РАГС, розпишемося і на цьому все", - розповіла співачка.

Сторіз Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Причиною такого рішення стало безвідповідальне ставлення організаторів весілля до роботи. Ледве стримуючи сльози, Трінчер розповіла, що івент-агенція навіть не надіслала запрошення деяким гостям.

Сторіз Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"За 10 днів ми розуміємо, що у нас нічого нормально не готово. Я розумію, що я не хочу, щоб мені було соромно перед моїми друзями, перед моїми гостями. У мене була сильна нервова напруженість, предпанічний стан і ми вирішили з Сашею відмінити все", - сказала виконавиця.

Сторіз Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, які обручки планували придбати Трінчер та Волошин та хто з зіркових гостей все ж отримав запрошення на їхнє весілля.

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