Анна Трінчер та Jerry Heil у мінісукнях переспівали зимовий хіт Ірини Білик

Артистки випустили спільну пісню.

Співачки Jerry Heil та Анна Трінчер перед Новим роком неабияк підняли настрій своїм прихильникам.

Так, зірки випустили спільний трек, який дівчата виконали українською мовою. Пісня отримала назву #ЕКСА_В_ГІВЕВЕЙ. Дівчата заспівали про колишніх. Так, замість того, аби сумувати за ексами, зірки їдуть зустрічати новорічні свята.

Анна Трінчер та Jerry Heil / Пресслужба Анни Трінчер

До речі, цікаво те, що артистки у своїй новій композиції використали мотиви відомої пісні Ірини Білик – "Мне не жаль".

"Підіймаємо новорічний настрій під нашу нову пісню", - поділилася Анна Трінчер.

До слова, співачки вже й встигли випустити кліп на новий трек. У ролику Jerry Heil та Анна Трінчер зображені у святкових вбраннях. Так, Анна обрала рожеву мінісукню, а Яна – блакитну.

Окрім цього, у самому кліпі просто неймовірна новорічна атмосфера. Всюди конфетті, ялинки, гірлянди, подарунки та оленята.

Анна Трінчер та Jerry Heil / Пресслужба Анни Трінчер

"До роботи над цим відео особисто в мене не було новорічного настрою. Кліп присвячується всім тим, хто, так само як і я, у роботі не зрозумів, коли настав Новий рік!" - поділилася Jerry Heil.

Зазначимо, співачки планують випустити також ще один новорічний трек.

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