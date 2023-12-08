Анна Трінчер та Олександр Волошин не змогли подати документи на розлучення

Українська співачка Анна Трінчер повідомила, що разом з ексчоловіком Олексадром Волошиним не змогла подати документи на розірвання шлюбу.

Ексзакохані мали подати необхідні документи минулого четверга, 7 грудня. Втім, як розповіла Трінчер у сторіз своєї сторінки в Instagram, зробити їм це не вдалося.

Коли Трінчер і Волошин приїхали до РАЦСу, з'ясувалося, що установа не працює:

"Сьогодні прийшли в РАЦС. "Санітарний день", пздц (якого не було, коли ми дзвонили і дізнавались робочі години). Мене дуже бісить система розлучення… Який нахрін санітарний день, про який ніхто не знав. При чому, туди прийшло багато людей і всі вони розгорнулись і поїхали додому", - повідомила причину Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка пожалілася, що під час війни розлучитися онлайн теж не можна. Тому за місяць Трінчер і Волошину знову доведеться зустрітися, щоб забрати свідоцтво.

Нагадаємо, що раніше Анна Трінчер розповіла про психічні проблеми зі здоров'ям у її ексчоловіка Олександра Волошина, які дуже вплинули на їхні стосунки і в підсумку призвели до розлучення.

Читайте також: